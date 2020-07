Dal centro sportivo: giornata di tamponi. Castrovilli da monitorare, la caviglia dà problemi

Ultime notizie dal centro sportivo della Fiorentina, oggi come da programma tutti i calciatori sono stati sottoposti a tamponi. L’allenamento è iniziato intorno alle 8:30, presenti alla sessione tutti dirigenti.. Lavoro defaticante per chi ha giocato, regolare per gli altri. Iachini ha iniziato a preparare la difficile partita contro il Verona. Castrovilli resta un’incognita. Il giovane centrocampista ha la caviglia sinistra dolorante e gonfia, situazione da monitorare. In caso di assenza forzata da capire chi potrà sostituire lo squalificato Alfred Duncan.