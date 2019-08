Daino promuove Politano in viola: “Sarebbe perfetto per il gioco di Montella”

Daniele Daino, ex difensore della nostra Serie A con le maglie di Napoli, Milan e Bologna fra le altre, dagli studi di Sportitalia ha raccontato le sue sensazioni sul possibile approdo di Matteo Politano (SCHEDA) alla Fiorentina anche alla luce dello scambio di cui vi abbiamo parlato oggi:

Politano sarebbe un grande acquisto per la Fiorentina nel 4-3-3 di Montella, sarebbe perfetto. È un ottimo giocatore, che però forse in questo momento nel 3-5-2 di Conte forse avrebbe meno spazio. E là davanti fra i viola c’è anche un giovane come Sottil che può fare molto molto bene in un ipotetico tridente con Chiesa e con lo stesso ex Sassuolo.