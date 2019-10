Da goleador a riserva di lusso: Benassi e il sorpasso a destra di Castrovilli

Nove reti in una stagione disgraziata. Marco Benassi lo scorso anno è stato uno dei pochi ad emergere mentre la Fiorentina affondava. In pochi mesi però il suo mondo si è rovesciato. Da titolare, da uomo gol è diventato una riserva. E i motivi sono molteplici. Prima di tutto c’è stata l’esplosione improvvisa di Gaetano Castrovilli, uno che segna meno di lui ma che è più presente e costante durante l’intera partita. Un sorpasso inatteso, imprevedibile, come fosse arrivato da destra. Fino a qui il gioiellino non ha mai avuto cali di rendimento che giocoforza avrebbero aperto ad un rilancio delle quotazioni di Benassi.

I numeri dell’ex capitano del Torino certificano il suo momento complicato: in questo primo scorcio di stagione, ha giocato da titolare soltanto nella vittoria in coppa Italia contro il Monza. In quell’occasione è rimasto in campo 74′, mentre in campionato ha avuto poco spazio e sempre subentrando. In totale ha messo insieme altri 63′ negli scampoli di gara giocati contro Napoli, Sampdoria, Milan e Udinese.

I gol e le prestazioni incoraggianti lo scorso anno lo avevano spinto fino alla Nazionale. E’ una storia strana quella di Marco Benassi che continua a lavorare in cerca di un’occasione. Il Ds Pradè, attento anche alla gestione del gruppo, nelle scorse settimane lo ha elogiato per il suo atteggiamento da professionista. Difficilmente Montella si sposterà dal 3-5-2, per il momento. Ed è ancor più complicato che possa cambiare qualcosa negli interpreti in mezzo al campo. Nel calcio però le occasioni si possono creare dal niente, Benassi lo ha imparato a suo discapito proprio con l’esplosione di Castrovilli.