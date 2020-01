Coppa Italia: i prezzi dei biglietti per Fiorentina-Atalanta

Sono stati pubblicati i prezzi dei biglietti per la partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta in programma mercoledì 15 gennaio alle 15 al Franchi. Per i possessori dell’abbonamento per la stagione 2019/20 ci sarà la prelazione libera nei settori di Tribuna e Curva Fiesole dalle ore 15 di oggi fino al 15 gennaio alle ore 15. La prevendita inizierà il 9 gennaio 2020 e resterà in vigore fino al 15 gennaio.

COPPA ITALIA: IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI