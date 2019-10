Conosciamo Prontera, l’esordiente che arbitrerà domani al Franchi

Analizzando il curriculum di Alessandro Prontera fa riflettere come dopo solo 8 gare possa esordire in serie A. Il dentista della sezione di Bologna scenderà in campo al Franchi per la prima volta davanti a 38.000 persone e per lui sarà sicuramente un bell’esordio. erto qualcuno potrebbe pensare che la designazione di Prontera possa essere figlia della solita sezione del designatore Rizzoli, ma quello che emerge dalla sua breve carriera è che è un direttore di gara molto decisionista dal cartellino e rigore facili. Comunque vada se in campo c’è un emergente, al var Rizzoli ha mandato una certezza con l’esperienza di Gianpaolo Calvarese. Noi siamo tranquilli: la gara sarà blindata e il Var potrà aiutare molto l’esordiente direttore di gara.

Simone Pagnini