Comunicato Curva Fiesole: “Tutti o nessuno allo stadio. Non torneremo con capienza ridotta”

Il Comunicato della Curva Fiesole in merito alla possibile riapertura degli Stadi:

“In merito alla possibile riapertura degli stadi, con distanziamento sociale e capienza ultra-ridotta. gli ultras della Curva Fiesole comunicano che non faranno ritorno sui gradoni fino quando la situazione non sarà tornata alla “normalità”. Il tifo di Curva significa vicinanza e prossimità. Cantare e abbracciare la persona che si ha accanto dopo un goal. Se il momento non lo consente, aspetteremo. La Curva Fiesole non sarà mai un luogo dove stare a sedere distanziati. Né tanto meno possiamo accettare che dei Fiorentini, tifosi o Ultras che siano, rimangano fuori per una questione di capienza ridotta. O tutti o nessuno. Un’ultima cosa la vogliamo dire sui “padroni del calcio”: per anni hanno provato ad uccidere la passione dei settori popolari con leggi liberticide, trattando gli Ultras come un male da estirpare. Oggi si scopre invece che senza quel calore e quella passione proprie delle tifoserie, lo “spettacolo del calcio” non ha alcun senso”.