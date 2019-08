Commisso, niente Fiesole: i motivi della scelta del Presidente

Rocco Commisso rimanda la presenza in Curva Fiesole coi tifosi. Il motivo? Duplice: la stanchezza di un viaggio intercontinentale sommata alla non più verde età, e questioni di sicurezza (il grandissimo e scatenato affetto dei tifosi ha indotto alla prudenza, meglio organizzare bene un evento che potrà aver luogo in futuro). Per stasera, Rocco si godrà l’esordio della sua Fiorentina in maniera “tradizionale”.