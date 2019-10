Commisso: “Il lavoro di tutti sta dando i suoi frutti. Ci vediamo presto a Firenze”

Al termine di Fiorentina-Udinese il presidente viola Rocco Commisso ha rilasciato alcune dichiarazioni a violachannel.tv:

Bravi ragazzi, complimenti per la vittoria e la prestazione. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile ma anche oggi abbiamo lasciato tutto sul campo ed i risultati si vedono. Il grande lavoro di tutti, da Pradè a Barone fino a Montella, sta dando i suoi frutti, ora dobbiamo continuare così, mantenendo i piedi per terra. Sfruttiamo questa sosta per ricaricare le batterie e ci vediamo presto a Firenze. Voglio ringraziare anche tutti i tifosi che sono sempre stati con noi e anche oggi ci hanno dato una carica incredibile.