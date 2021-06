Commisso frena Mendes: la Fiorentina non si affida solo a lui

Il dettaglio sul rapporto tra presidente e procuratore, con vista sul mercato viola

La TGR Rai riporta qualche aggiornamento sul mercato della Fiorentina: Commisso non ha intenzione di affidarsi esclusivamente ad un procuratore, per quanto Mendes sia importante. Gli incontri per Sergio Oliveira si sono susseguiti, ma la richiesta del Porto è aumentata e l'affare è finito in stand-by. Corona, Guedese Semedo sono tutti uomini di Mendes, il quale percepirebbe ricche commissioni in caso di approdo in viola di uno o più calciatori.