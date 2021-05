Colomba e l’addio di Gattuso al Napoli: “Non c’era rispetto, ha fatto bene”

L'allenatore commenta così la partenza di Gattuso ed il suo arrivo a Firenze

"Gattuso a Firenze mi incuriosisce. Quando due persone sanguigne come Rino e Rocco si incontrano con questa voglia di fare bene può uscire qualcosa di bello. Ci sarà rispetto fra le parti, ciò che è mancato a Napoli. Quando non c'è rispetto si reagisce come ha fatto Rino che se ne è andato. Ha fatto bene ad andarsene e ha trovato una buona piazza e una buona squadra."