Classifiche a confronto: la Fiorentina in ritardo di tre punti rispetto al ’19/20

E’ arrivata la sosta, tempo di riflessioni. In primis quella sulla panchina viola (LE ULTIME), ma anche quelle sul rendimento delle varie squadre rispetto al campionato scorso. La Fiorentina di Beppe Iachini paga tre punti a quella di Montella nelle prime sette giornate, 8 contro 11. Ecco tutti i dati, stilati da TMW, relativi al massimo campionato italiano:

Milan 17 (+8)

Sassuolo 15 (+6)

*Napoli 14 (+1)

Roma 14 (+2)

Juventus 13 (-6)

Atalanta 13 (-3)

Inter 12 (-6)

Hellas Verona 12 (+3)

Lazio 11 (=)

Sampdoria 10 (+7)

Cagliari 10 (-1)

Fiorentina 8 (-3)

Spezia 8 (in Serie B)

Bologna 6 (-3)

Parma 6 (-3)

Benevento 6 (in Serie B)

Torino 5 (-5)

Genoa 5 (=)

Udinese 4 (-3)

Crotone 2 (in Serie B)

*=Un punto di penalizzazione