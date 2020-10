“Chiesa sfortunato, per Firenze è un traditore. Sarà un grande acquisto per la Juve”

Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva, ha parlato anche di Federico Chiesa:

Su Chiesa alla Juve: “Penso che sia sfortunato nei contesti. Ora a Firenze lo vedono come un traditore, a Torino non lo considerano per quello che vale. È duttile tatticamente, sa dribblare e anche segnare. Io nella mia squadra lo prenderei sempre. I tifosi hanno il vantaggio di vincere rispetto agli altri e anche a livello psicologico è ben abituato e quando c’è qualche problema sono subito in allarme”.