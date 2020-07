Chiesa: “Quando scendo in campo penso solo a dare il massimo. La maglia n°25…”

Federico Chiesa, assieme a Cutrone, Vlahovic e Castrovilli, ha rilasciato una breve intervista allo sponsor viola Linkem. Queste le sue parole: “Prima della partita non ho nessun rito scaramantico, penso solo a concentrarmi e dare il massimo. Cosa faccio nel tempo libero? Porto fuori i miei due cani ma mi piace molto anche uscire in centro la sera con i miei amici, anche con Dusan (Vlahovic, ndr). Il numero 25? L’ho preso perché era l’unico disponibile quando ho debuttato in prima squadra”.