Chi potrebbe dirigere Fiorentina-Milan? Favorito un fischietto ‘usato sicuro’

Di Simone Pagnini

Per Fiorentina-Milan il designatore Nicola Rizzoli potrà avvalersi di uno fra questi tre direttori di gara. In primis Calvarese l’usato sicuro in grandissima forma ma sopratutto utilizzato anche nelle partite importanti come la finale della Supercoppa italiana, la semifinale di Coppa Italia e oppure come il big match di campionato Roma-Inter. Insomma Calvarese ha le credenziali giuste per dirigere Fiorentina-Milan . Mentre non stanno attraversando un gran momento di forma Pairetto e Manganiello. Proprio per questo motivo potrebbero essere selezionati per questa gara da Rizzoli come una sorta di prova del nove per entrambi.