Che ti succede capitano?

Non è certo un momento positivo quello che sta vivendo negli ultimi tempi il capitano della Fiorentina German Pezzella che, anche nella partita di ieri contro il Genoa, si è distinto in negativo causando un rigore per fallo su Favilli fortunatamente parato da un super Dragowski.

Nonostante il gol contro la Spal che ha determinato la vittoria della viola, il suo rendimento nelle ultime gare si è rivelato ampiamente insufficiente. Lo testimoniano il fallo ingenuo commesso su Santander a pochi secondi dal triplice fischio, determinante per il pareggio di Orsolini nella gara contro il Bologna, e l’espulsione rimediata al 71′ per palese simulazione, senza fallo di Ilicic, nel match contro l’Atalanta.

Nelle prossime gare sarà necessario un cambio di atteggiamento da parte di Pezzella e soprattutto una maggior attenzione in campo. I prossimi avversari hanno un rapporto stretto col gol: Lukaku e Lautaro Martinez mercoledì in Coppa Italia, Cristiano Ronaldo e Higuain domenica in campionato. Da parte nostra non possiamo che augurarci che il “ritorno sulla retta via” avvenga al più presto possibile.