Cecchi: “Parole di Pessina inaccettabili, Soprintendenza non è ente assoluto”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

La questione stadio? Rischiamo di smarrirci. Almeno abbiamo capito che Commisso fa sul serio e che vuole stare lo stadio. Facciamolo lavorare. In caso di stadio Campi Bisenzio, è chiaro che qualche opera di viabilità dovrà essere realizzata. Io sono contento se l’impianto dovesse nascere lì. La cosa positiva è che la maggior parte dei tifosi dice di volere un nuovo stadio.

Pessina? Le sue parole non sono accettabili, la Soprintendenza non è un ente assoluto. Il Franchi è già stata deturpato per i mondiali del 1990 e nessuno ha mai detto niente.

Ibrahimovic con Vlahovic? Bella suggestione, ma spero di vedere un giocatore più primaverile dello svedese. Mi aspetto una Fiorentina che guardi al futuro.