Gaetano Castrovilli, convocato in nazionale, ha lasciato il ritiro di Coverciano e non ci sarà per la gara contro l’Olanda. Ancora da chiarire il motivo, che verrà spiegato presto direttamente dalla federazione, ma la Fiorentina è pronta a riabbracciare il suo gioiello, sperando di averlo disponibile per la partita contro il Torino.

