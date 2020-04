Castrovilli: “Bonucci il difensore che più mi ha messo in difficoltà. Avrei voluto giocare con Ronaldinho”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha parlato nel corso di un Q&A pubblicato sui canali social del club viola:

Sto bene, non vedo l’ora di iniziare. Mi sveglio verso le 7.30-8, porto il cane fuori, torno a casa, dormo un altro po’, aiuto la mia ragazza a preparare il pranzo, dopo ci guardiamo una serie tv, ci alleniamo insieme e poi portiamo nuovamente fuori il cane, ceniamo, guardiamo un film e poi a letto.

Quanto mi mancano il calcio e la Fiorentina? Il calcio mi manca tantissimo, così come i miei compagni, lo staff, gli addetti ai lavori e i tifosi della Fiorentina.

Ai tifosi, come canzoni, consiglio le canzoni neo melodiche. Per la cucina dico di preparare tanti dolci e, per quanto riguarda i film, io guardo Netflix. La casa di carta ed Elite sono molto interessanti.

Un messaggio per i tifosi? Continuiamo a seguire le regole e donate attraverso “Forza e Cuore.

La mia vita è sempre stata il calcio. Quando finivo di danzare, andavo a giocare con i miei amici per strada.

Il difensore che più mi ha messo in difficoltà è stato Bonucci, spero di incontrarlo presto in campo.

Un centrocampista del passato con cui avrei voluto giocare è Ronaldinho perché è uno dei miei idoli.

Momenti indelebili? L’esordio con la Fiorentina in Serie A e quello con la nazionale maggiore. Sono momenti che ricorderò per sempre.

Un coro? Vorrei ricordare ‘Bombe nell’aria”.

Top 11 del calcio italiano? Buffon, Cannavaro, Maldini, Nesta, Pirlo, De Rossi, Totti, Del Piero, Baggio, Riva, Cassano.