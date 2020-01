Casertana, Cerofolini si presenta: “Piazza giusta per me, non ho fatto fatica ad ambientarmi”

L’esordio con la maglia della Casertana è stata come una rinascita (calcistica) per Michele Cerofolini: dopo il grave infortunio al crociato, il portiere è tornato in campo e si è presentato come nuovo giocatore dei campani. Ecco le sue prime parole: “Sono venuto qui per mettermi in gioco e trovare quanto più spazio possibile. Era il mio obiettivo e per fortuna già domenica ho avuto l’occasione di giocare. E’ stato molto emozionante tornare in campo e farlo con la Casertana, squadra che ho sempre visto seguita da tanti tifosi. Ho scelto Caserta per ripartire e dare una mano alla squadra a raggiungere i suoi obiettivi, non ho fatto assolutamente fatica ad ambientarmi. Sono contento del contesto che trovato. Nel complesso sono contento perché rientrare da un infortunio dopo otto mesi non è mai facile. Futuro? Intanto sono qui in prestito fino a giugno: Caserta rappresenta per me una tappa importante, non a casa la scelta è ricaduta su questa piazza dopo le attente valutazioni fatte con chi è mi vicino. Posto migliore non poteva esserci. Il mio obiettivo è crescere sempre più; e perché no, magari di pari passo con la Casertana”.