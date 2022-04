Carlo Conti: “Non l’avrei mai detto, ma che annata! Vlahovic?… Chi?”

Conti dice la sua sull'annata della Fiorentina, che sta seguendo da tifoso

"Non me l'aspettavo, però quest'anno mi sto divertendo tantissimo. Sono stato allo stadio sabato, è stato bellissimo rivedere tante persone al Franchi. Poi si vede che hanno fatto veramente gruppo, un gran lavoro di Italiano. Vlahovic? Chi? (ride, ndr) I giocatori vanno e vengono, ne sono arrivati nuovi e faranno bene. Avanti un altro, sono per non piangere sul latte versato. Commisso e Barone? Sono attaccati alla squadra, hanno dovuto capire come funziona nel mondo del calcio in Italia ma mi sembra che stiano già arrivando i primi risultati".