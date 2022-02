Capienza stadi torna al 75%, ACF: “Ci vediamo al Franchi, abbiamo bisogno di voi”

Il club chiama a raccolta il tifo viola: contro l'Atalanta una partita troppo importante

Come spiega gazzetta.it, da questo weekend per quanto concerne le capienze si ricomincia dal 75% per gli stadi e dal 60% per i palazzetti. Ieri sera è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto convertito in legge che riporta alla situazione prenatalizia prima del peggioramento della curva epidemiologica. In Serie A, c'è chi sceglie di mantenere per questo turno di campionato gli ingressi al 50% e chi invece proverà a portare allo stadio più gente possibile. Intanto la società viola tramite i propri canali social lancia un appello: "Domenica 20 febbraio, ore 12:30, Fiorentina-Atalanta. Ci vediamo al Franchi, abbiamo bisogno di voi", con tanto di link per acquistare i biglietti. Il match contro la compagine bergamasca è troppo importante, servirà anche l'aiuto dei tifosi per ottenere i tre punti.