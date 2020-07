Campi Bisenzio, la proprietaria dei terreni: “Trattativa rapida con Commisso, area ideale per lo stadio”

Il Brivido Sportivo, nell’edizione speciale dedicata al tema stadio, ha intervistato l’imprenditrice Carla Casini proprietaria dei terreni che la Fiorentina ha opzionato a Campi Bisenzio per realizzare il nuovo stadio. Vi proponiamo un estratto dell’intervista che potete trovare sul periodico nel formato integrale.

Mi ha colpito la celerità della trattativa, Rocco ed i suoi collaboratori sono persone affabili e con entusiasmo. Sono bastati pochissimi incontri per trovare un accordo condiviso. Commisso ha grande determinazione, si vede che è abituato a perseguire gli obiettivi. La nostra famiglia acquistò quei terreni negli anni ’70, la posizione è strategica per realizzare una grande opera come uno stadio con i suoi annessi e connessi.