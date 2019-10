Calori: “Ribery è il riferimento, farà diventare Chiesa un campione. Tonali? Mai titubante, è pronto”

L’ex allenatore e giocatore del Brescia Alessandro Calori a Radio Bruno:

Brescia? E’ una neopromossa, ha ottimi giocatori di prospettiva: Tonali, Torregrossa e altri. L’innesto di Balotelli è stato ottimo, è l’ultima occasione per mostrare le sue qualità. Credo che fra le squadre che devono salvarsi il Brescia si può distinguere. C’è un po’ di similitudine col Lecce, altra squadra che prova sempre a giocare a calcio. Tonali? Non è mai titubante, fa sempre la giocata giusta e non ha paura: è pronto. Fiorentina? Ribery è il riferimento di tutti, Chiesa può crescere ancora insieme a lui e diventare un grande giocatore.