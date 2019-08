Calamai: “Viola, il calendario è un problema. Demme il prossimo colpo. Simeone…”

Così Luca Calamai ai microfoni del Pentasport: “La Fiorentina ha bisogno di leadership, è una squadra di bravi ragazzi per adesso. Ce la vedete la ferocia sul volto di Pezzella? O di Benassi? O di Chiesa o di Simeone? Io no. Ma il vero problema ora è il calendario: ne avete mai visto uno così? Se il mercato ha subito un’accelerazione in questi giorni è perché è subentrata la preoccupazione, si è deciso di dare subito a Montella dei giocatori a costo di pagarli qualcosa in più. Il computer era chiaramente un computer contro la Fiorentina. Il prossimo colpo? Penso Demme, credo arriverà presto. Simeone? La sua cessione sarà l’operazione dell’ultim’ora. Una volta che Juve, Inter, Napoli e Roma avranno sistemato la questione del centravanti partirà un giro da cui la Fiorentina potrà trarre indicazioni”.