Calamai: “Mi aspetto staffetta Ribery-Boateng. Pulgar leader, diamogli in mano la squadra”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato così a Radio Bruno Toscana:

Immagino che ci sia turnover in corso di partita. Penso che ci sarà una staffetta tra Ribery e Boateng, penso che il francese possa giocare un’ora e il ghanese mezz’ora. Mi immagino anche un po’ più di rotazioni a centrocampo, per esempio mezz’ora di Benassi. L’importante è non far entrare il Milan in ambiente. Il Milan non ha sbracato contro il Torino, domani non sarà una passeggiata. Quella rossonera è una squadra strana, bizzarra. Il mercato non mi ha convinto. Montella ha compattato la squadra, anche se il centrocampo ancora non mi entusiasma. Pulgar è il futuro, è il leader, bisogna dargli in mano la squadra. Nell’ultima partita ho visto Lirola in crescita. Giocare nella Fiorentina non è come giocare nel Sassuolo. Contro la Sampdoria, Montella ha fatto i cambi giusti, mettendo un contropiedista (Sottil, ndr). Vlahovic? Se dovesse continuare a non trovare spazio, a gennaio va mandato a farlo giocare.

La Fiorentina ha trovato un’idea tattica, ora deve allargare il numero dei protagonisti. Contro il Milan serve l’entusiasmo maturato dopo la prima vittoria.