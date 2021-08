Calamai applaude: “Non è arrivata la ciliegina, ma è stato un mercato da 7,5”

Secondo il giornalista de La Gazzetta dello Sport quest'estate la Fiorentina si è mossa alla grande

Campagna acquisti ottima quella della Fiorentina quest'estate per Luca Calamai. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport e noto opinionista delle vicende viola applaude il club per gli arrivi in particolare di Lucas Torreira e Nico Gonzales e per aver trattenuto il duo serbo Vlahovic-Milenkovic. Ed apprezza anche la scelta di aver tenuto in rosa Youssef Maleh. Sotto il tweet condiviso poco fa da Calamai, in cui dà un bel 7,5 alla dirigenza gigliata.