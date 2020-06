Cagni: “Quando calano i ritmi Ribery fa quello che vuole. Cambi di Iachini? Vi spiego”

L’allenatore Gigi Cagni, ha commentato così il deludente pareggio casalingo della Fiorentina. Ecco le sue parole al Pentasport di Radio Bruno:

Se noi diamo la giustificazione fisica, tutto è giustificato. Tra quindici giorni quando tutte avranno giocato ogni tre giorni andrà sempre peggio. Ci saranno squalifiche, infortuni e lo stress del risultato. Sapevamo che dopo una situazione di questo tipo tutto sarebbe stato complesso, dobbiamo accettare il calcio per come è adesso. Vedremo un calcio non bellissimo a livello estetico nelle ultime giornate. Ribery nel tridente? Contro una squadra come il Brescia è giusto mettere il massimo della potenzialità offensiva, i ragazzi hanno giocato bene creando tanto. Quando calano i ritmi si esaltano le qualità, giocatori come il francese fanno quello che vogliono. La fase difensiva è quello che preoccupa, gli errori peseranno sempre di più in un calcio così diverso. Cinque sostituzioni? Allenare in questa situazione non è semplice, la condizione fisica e mentale la conosce solo Iachini. Gli allenatori adesso non pensano alla singola partita ma all’intero ciclo delle prossime settimane. Le troppe partite ravvicinate e il rischio diffida impone delle scelte all’allenatore. Gli stessi cambi nel recupero sono frutto di queste precauzioni, Caceres? Sono giocatori che hanno bisogno di sentire un altro tipo d’ambiente intorno a loro. Non possiamo continuare a parlare come se il campionato fosse lo stesso