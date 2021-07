Buon compleanno Scoglio-nati viola

Bella ricorrenza per il Viola Club scoglio-nati Viola con sede all'Isola d'Elba che compie oggi 10 anni. Gli auguri di Violanews

Redazione VN

Una data importante per un Viola Club particolare: si tratta degli Scoglio-nati viola un nome che racchiude nel doppio senso l'essenza del gruppo di tifosi che lo compone. In primis si tratta di un Viola Club con sede nell'Isola d'Elba (da qui lo scoglio) e poi ricorda il loro modo di fare che potremmo definire scanzonato oppure esattamente come il nome del club stesso. A tutti i soci vanno gli auguri della redazione di Violanews.com

Il comunicato

Un’avventura nata da un sogno e che ora ci vede al nostro 10° anno di eta’. Molti sono i ricordi che ci vengono a mente di questi anni stupendi, dall’idea nata per caso di far rinascere un viola club all’Isola d’Elba, alle prime difficolta’ di gestione e creazione del club, alle prime iscrizioni con un numero superiore alle aspettative, fino alla prima cena sociale. Siamo nati in un periodo viola poco felice, ma abbiamo anche goduto di belle annate e straordinarie sensazioni sportive. Siamo cresciuti sia anagraficamente, ma anche come conoscenze sportive e sociali portando il nostro club alla ribalta viola con grandi iniziative.

La nostra storia e’ nelle tante fotografie e filmati presenti nel nostro sito, nei nostri social e sfogliando l’album dei ricordi notiamo che i tanti bambini di un tempo ora sono diventati uomini. Non ci dobbiamo dimenticare quei soci che sfortunatamente non sono piu’ con noi, ma che rimarranno sempre nei nostri cuori per quello che ci hanno donato nel loro amore per la maglia viola e al club. Un nome li rappresenta quello di LEONELLO BARBACCI, consigliere e tesoriere dal primo momento, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto immenso in tutti noi e a lui e’ dedicata la nostra sede. Ora e’ il momento di festeggiare il nostro compleanno, ma anche se il momento non e’ dei migliori sappiamo che torneremo a gioire presto tutti insieme.

Grazie ancora a tutti i soci che sono passati dal club, a chi ci supporta e sopporta ogni anno con le nostre iniziative.

BUON 1O° COMPLEANNO SCOGLIO-NATI VIOLA.