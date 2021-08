Bucciantini: “Milenkovic puoi perderlo. Nastasic buon sostituto”

Marco Bucciantini ha parlato della possibile partenza di Milenkovic verso l'Inghilterra e del possibile arrivo di Nastasic a Firenze.

Su Milenkovic: "In questo momento andare a giocare in Inghilterra, è come giocare in Italia negli anni '80, dove anche se ti chiamava l'Udinese ci andavi. Poi ti pagano molto bene. Milenkovic ti puoi permettere di perderlo, con quei soldi vai a prendere un paio di giocatori simili, magari uno simile al serbo. È uno come Vlahovic che non devi perdere. La Fiorentina deve essere forte e decidere con chi giocare. Venti milioni in questo momento sono molto buoni."