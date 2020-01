Bucciantini: “La Fiorentina non tira. Boateng non può fare il falso nove”

Intervenuto su Radio Punto Nuovo,il giornalista Marco Bucciantini, ha parlato del Napoli e della Fiorentina, avversarie domani sera al San Paolo (parole riprese da tuttonapoli.net):

La Fiorentina è una squadra che non tira, Napoli ha bisogno di risalire. Quando compri titolari, vuol dire che qualcosa non va ed entrambe le squadre ne hanno acquistati. Non sono convinto che Gattuso sia figlio calcistico di Ancelotti, sicuramente tanta riconoscenza. Ancelotti aveva un suo modo di stare in campo, di allenare, di muovere tutti, poi è stato sempre molto duttile. Ha allenato per vincere e spesso l’ha fatto. Gattuso è proprietario di un suo marchio che si sta costruendo, anche al Milan. È lì che ho capito che il suo modulo è il 4-3-3, lo si fa con un centrocampo fatto in un certo modo. Il segreto del Napoli non saranno Demme e Lobotka, ma far tornare al gol Zielinski, Insigne, Fabian Ruiz. Fiorentina? Giocheranno Chiesa e Cutrone, è una partita da spazi. Boateng non può fare il falso nueve in questa squadra.