Bucciantini: “Italiano in evoluzione. Domenica la Fiorentina ha fatto l’Atalanta”

Il momento viola e l'identità che sta tracciando Italiano: la Fiorentina è una squadra in continua evoluzione secondo il giornalista

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini, che ha parlato dei temi più caldi del momento viola: "Il calcio di Italiano non ha esaltato solo Vlahovic, ma tutta la squadra e il serbo era capace di far giocare bene anche gli altri, cosa che manca a Piatek che è un magnifico mistero... Con l'Atalanta non ha tenuto un pallone, l'unico duello l'ha vinto in area ed ha consentito alla Fiorentina di vincere la partita. Italiano? Un uomo che ha questa passione migliora tutto l'ambiente, e il tecnico viola è una persona che cerca sempre soluzioni nuovi. Proprio con l'Atalanta ha esasperato quel pressing alto che per anni è stata una caratteristica propria dei nerazzurri, e lo ha fatto proprio perché mancava un riferimento davanti come Zapata.