Bucciantini: “Il ritorno di Prandelli ha dato una scossa. La difesa a 4…”

Marco Bucciantini è intervenuto al Pentasport:

Il ritorno di Prandelli è una cosa che ha fatto effetto, a volte è molto importante avere una scossa del genere, accaduto anche con Iachini al momento del suo arrivo. Prandelli si ritrovò a battere le squadre più forti, ricordo la partita vinta contro il Milan che segnò il ritorno alla vittoria in un big match della Fiorentina. Cesare si ritrova in mezzo a gente che conosce, era l’unica piazza che poteva far ritrovare qualcosa dentro al mister. Prandelli è un uomo di un calcio diverso, ha sempre avuto bisogno di un rapporto umano. Il ritorno alla difesa a 4 darà la possibilità di fare le cose in modo diverso e di avvicinarti all’area di rigore. Bisogna saper cambiare, basti guardare il Sassuolo che è la squadra più marchiata. Vlahovic voglio vederlo giocare con una seconda punta come Kouamè