Bucciantini: “Cutrone più maturo adesso, ma il futuro è di Vlahovic. E possono giocare insieme”

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva:

Cutrone? Un giocatore dai movimenti perfetti dell’attaccante come lui permette di giocare anche con una punta accanto. Per questo c’è spazio anche per Vlahovic, allo stesso modo si possono alternare come sta succedendo adesso. Al momento non c’è una differenza di valore tale che possa mettere definitivamente in panchina uno dei due. Cutrone è più maturo, magari fa più comodo ora, ma Vlahovic è un talento assoluto che peraltro ha già segnato quattro gol di cui due contro Inter e Napoli. Il serbo non può che beneficiare dell’arrivo di Cutrone.