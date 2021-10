Bucchioni: “Smettiamo di affezionarci ai giocatori, sono dipendenti d’azienda”

Il commento sulla grande delusione Vlahovic

"I calciatori convivono col mercato tutti i giorni, e la decisione di non rinnovare è stata di Vlahovic, quindi deve essere sereno se l'ha presa. Se io fossi sugli spalti lunedì, lo incoraggerei come sempre, perché indossa comunque la maglia della mia squadra. E' necessario fare uno sforzo e fare come se non fosse successo nulla. E poi se non gioca lui chi gioca? Non c'è bisogno di farci male da soli adesso che stiamo cambiando rotta. Commisso non può pensare che i giocatori siano come suoi figli. Chi più chi meno, i giocatori sono tutti aziende, e come tali vanno trattati. Da dipendenti delle società".