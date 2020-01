Bucchioni: “Se ci fosse stato Montella mercoledì non sarebbe andata bene. Chiesa tornante? La squadra non è pronta”

Enzo Bucchioni ha parlato in collegamento al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Il Napoli di sicuro è a delusione del campionato, molto più della Fiorentina. Ci si aspettava l’effetto-Rocco sulla classifica, ma non eravamo partiti per raggiungere grandissimi traguardi, bisogna ricordarlo. La vera Fiorentina di Commisso la vedremo da giugno. Voglio rivedere lo stesso spirito di mercoledì: prima era una squadra senza carattere, adesso da Bologna ad oggi ha lanciato segnali importanti, grinta, carattere, voglia di vincere. E se ci fosse stato Montella? L’Atalanta avrebbe vinto, la squadra si sarebbe squagliata. La teoria viene dopo, prima c’è il carattere, l’agonismo: puoi essere bravissimo, ma se non hai carattere perdi con chiunque.

Se si va avanti col 3-5-2 Chiesa può crescere ancora e magari in un futuro giocare da esterno, anche se c’è Lirola che è in ascesa, in facciaa tutti quelli che sparavano a zero sul mercato di Pradè. Lirola la gamba ce l’ha, se giochi con Cutrone che attacca gli spazi possono migliorare tutti e soprattutto possono tornare le cavalcate di Chiesa. Con Federico da tornante gli attaccanti dovrebbero tornare molto, la Fiorentina è ancora convalescente e non se lo può permettere”