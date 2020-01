Bucchioni: “Il restyling del Franchi non ha senso. Ecco l’errore di Montella”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dagli studi di Radio Bruno Toscana:

La prima cosa che farà Rocco è un vertice di mercato con Pradè e Barone. L’attaccante è la priorità. Il cambio dell’allenatore non basta, è chiaro. La partita contro il Bologna sarà difficile. Il Bologna è più avanti, non tanto in termini di punti che vanno e vengono. Il Bologna ha aggressività, elemento che manca alla Fiorentina. C’è il rischio che la squadra sia imballata visto il lavoro intenso fatto svolgere da Iachini.

Montella? Non si è reso conto che il calcio di possesso palla va fatto con certi tipi di giocatori.

Lo stadio? Il restyling del Franchi non ha senso sul piano imprenditoriale. Col nuovo stadio si alza il fatturato. Mi meraviglio se Rocco abbandona l’idea del nuovo stadio per ristrutturare il Franchi.