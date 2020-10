Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Bruno il momento no della Fiorentina. Tra l’esigenza di un tecnico di primo piano e l’insofferenza di Ribery, il giornalista parla della panchina sempre più traballante di Iachini: “La situazione si è molto complicata, Rocco ha sbagliato il secondo allenatore su due. Dando per scontato l’esonero di Iachini, che personalmente non lo avrei nemmeno confermato, al momento la società lo vuole tenere almeno fino a domenica. E’ caduta anche la fiducia dello spogliatoio, e come può la società difendere pubblicamente l’allenatore sapendo che la squadra non è con lui? Ribery si chiede dove sia capitato, gli avevano promesso che avrebbero allestito una grandissima squadra. Non è contento di giocare in quella posizione, prende calci sia dai centrocampisti che dai difensori e vorrebbe stare largo sulla fascia. Ha riportato la famiglia in Germania, un segnale che andava colto. Ora serve un tecnico forte, se riesci a prendere uno come Sarri o Spalletti puoi contarci oggi e in futuro. Un altro traghettatore non serve a niente. Mazzarri? Lo stimo moltissimo, se ha il fuoco dentro per tornare ed è sereno è un tecnico appena sotto la prima fascia”.

