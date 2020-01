Bucchioni: “Gioco semplice, così Iachini ha svoltato. Boateng se ne andrà, Sottil…”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Dopo la partita contro il Napoli, la Fiorentina è tornata alla normalità; è una squadra in costruzione che gioca un buon calcio. Iachini ha dato un’identità a questa squadra attraverso un gioco più facile e vicino alla nostra cultura. Cutrone? È un giocatore giovane che ha carattere e fa gol, penso che abbia le caratteristiche del tipico giocatore della Fiorentina. Boateng? Penso che possa andare via da Firenze, non ragiona da giocatore a fine carriera e cerca una squadra in cui poter essere titolare. Rinnovo Sottil? C’erano delle difficoltà che sono state superate, per questo si è arrivati al rinnovo.