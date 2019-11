Bucchioni: “A Cagliari sarà una gara complicatissima”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana nel corso del post partita di Fiorentina-Parma:

“A Cagliari sarà una partita complicatissima, oggi abbiamo visto come ha affrontato l’Atalanta. La Fiorentina è una squadra che sta studiando così come è stato questa sera con il Parma con alcuni giocatori in fase sperimentale come Venuti e Ghezzal”.