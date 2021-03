Brovarone: “Qualsiasi squadra ci mette in difficoltà”

Ecco le parole a fine gara di Bernardo Brovarone ai microfoni di Radio Bruno.

Una squadra che si sta trovando in un vicolo buio, senza carattere, i ragazzi non hanno saputo gestire un doppio vantaggio. La squadra ha enormi limiti di gioco e non so se sia il caso di fare una valutazione sull’allenatore ma il momento è veramente delicato. Qualsiasi squadra si presenti ci manda in difficoltà, non abbiamo intensità, non siamo logici e non abbiamo idea della gestione della gara con rabbia con sacrificio. Il problema è cronico e il Parma andava battuto e così non è stato. Io dico da tanto che i valori tecnici della squadra sono superiori a quello che sono i punti in classifica. Ora non è il momento di fare dei calcoli o pretendere dimissioni, questo gruppo deve andare avanti e non mi vengano a dire che abbiamo salvato la partita all’ultimo… Spero che questo proprietario che sta facendo tanto bene fuori dal calo possa portare la squadra in porto fino in fondo. Cosa succede nelle prossime gare? Ci sono diverse partite che potranno essere più leggere per le posizioni in classifica già definite, ma non vorrei che poi l’eventuale salvezza portasse alla conferma di Prandelli e lo dico pur volendo un bene dell’anima a Cesare. Io vedo tristezza negli occhi di tutti e sono convinto che vadano risolte tante situazioni e spero che Commisso riesca a farlo da qui a settembre.