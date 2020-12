Brovarone: “Oggi Prandelli esce vincitore”

Arrivano a fine gara ke parole di Bernardo Brovarone a Radio Bruno

Vorrei abbracciare tantissime persone in questo momento, Prandelli si è ritrovato scombussolato dal debutto con il Benevento ma stasera mi è piaciuta la faccia di Prandelli e la grinta. E vi dico che non esiste una persona che ha sofferto come Daniele Pradè e sono contento anche per lui, è sempre andato a parlare da solo patendo le pene dell’inferno. La partita: siamo passati in vantaggio con il giocatore che ci serviva e quando una squadra inizia ad avere i propri equilibri la cose cambiano. Oggi abbiamo giocato tutti venti metri più avanti… e Ribery che partita che ha fatto! Non avevamo mai avuto fortuna fino a questo momento e poi tutti concentrati su Chiesa. La grande qualità della squadra era in mano all’allenatore che ha fatto lo psicologo. Cesare ha preso in mano questa squadra ed era veramente dura. Oggi Prandelli esce vincitore e mi piace vedere l’abbraccio con Ribery.