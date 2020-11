Queste le parole di Bernardo Brovarone a Radio Bruno al termine della gara.

Ho visto un autolesionismo incredibile ed è un peccato per una società che sta cercando di riprender quota , ma siamo ingolfati all’interno di una situazione da cui non vogliamo uscire e non so quale sia il reale motivo se economico o di riconoscenza. Sarri sarebbe l’uomo che potrebbe risolvere qualche situazione, secondo me Iachini non può riprendere in mano la situazione. Quando una squadra ha questo tipo di atteggiamento da tempo con questo marchio di ‘non calcio’ non è possibile riprendersi. Da questo gruppo può uscire una squadra di calcio vera, ma è troppo lampante la difficoltà di tutti i calciatori. Iachini ha voluto giocare il primo tempo senza attaccanti e non abbiamo neanche rischiato di tirare in porta. Secondo me tutti i calciatori sono tutti in bambola e nel gruppo non c’è nessuno che vada a parlare con il presidente.