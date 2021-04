Brovarone: “Che bella l’esultanza di Commisso”

A fine gara il canonico commento a Radio Bruno di Bernardo Brovarone: “Abbiamo sofferto nella prima mezzora, poi il Verona è sparito. Loro giocano discretamente quando vanno di ritmo ma poi sono calati e adesso contano solo i tre punti e...

A fine gara il canonico commento a Radio Bruno di Bernardo Brovarone: "Abbiamo sofferto nella prima mezzora, poi il Verona è sparito. Loro giocano discretamente quando vanno di ritmo ma poi sono calati e adesso contano solo i tre punti e chi sognava la serie B sarà deluso, non ce la faranno anche stavolta. Domani il Cagliari ha buone possibilità di vincere ma c'è anche il Benevento... Mi è piaciuta l'emozione di Commisso sul gol del 2-0 e nelle immagini c'è la frustrazione di quest'uomo, la rabbia per quanto è successo ma mi piacerebbe vederlo in una strada in discesa quest'uomo. Questa era l'unica partita che non potevamo sbagliare ed è andata bene, abbiamo vinto senza mai rischiare il pareggio. I giocatori stanno vivendo con uno stato d'animo e uno di questi è Amrabat che non è sereno, ma chi mi ha colpito in maniera negativa è stato Martinez Quarta che ha fatto delle cose non da lui. Kouamé? Un acquisto incomprensibile, è un ragazzo giovane e magari se va in Inghilterra esplode ma qui non sta facendo bene. Infine Vlahovic che ha fatto un primo tempo eccezionale: ha preso tutte le palle di testa, protegge la palla benissimo, ha un'energia addosso incredibile".