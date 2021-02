Brovarone: “La Fiorentina gioca solo se ha stimoli forti”

Queste le parole di Bernardo Brovarone a Radio Bruno immediatamente dopo la fine di Fiorentina-Inter

Vivo di ricordi di altre partite contro l’Inter… nel primo tempo i viola non hanno neanche giocato male, ma mi chiedo quando torneremo a vedere la Fiorentina che vorrei con energia e spirito. Facciamo una fatica incredibile ad arrivare in porta, forse peggio di noi è il Torino e il Parma. Certo se Bonaventura avesse segnato… queste sono gare che devi giocare al massimo con gioia altrimenti son dolori. Poi emergono i valori di alcuni calciatori che stanno deludendo, poi vedo una mano di Prandelli che ha trasmesso una mano fortemente difensiva con un centrocampo che ha un mediano come Amrabat che gioca solo in fase difensiva. Stasera esco molto deluso, ma questa squadra gioca bene solo quando ha trovato uno stimolo forte. Contro l’Inter ti devi giocare la vita e invece non siamo esistiti nel secondo tempo. Prandelli ha cercato di equilibrare la squadra curando la fase difensiva venendo meno a quello che aveva detto, non c’è rabbia in questa squadra. Ci sono molti giocatori che hanno mollato pensando ad altre cose: agli europei, ad altre destinazioni e poi chissà a che altro. Molti giocatori non hanno più la gioia di vestire la maglia della Fiorentina e chi ci sta mettendo le mani, non so per quale motivo, non riesce a far capire quale sia il vero progetto di questa società. Uno dei pochi che mi piace è Martinez Quarta, gioca con la voglia di emergere ed è veramente uno dei pochi se non l’unico in questa Fiorentina dove tutti sono piombati nell’anima.