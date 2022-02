Borja Valero: “Fiorentina in crescita, ricorda la mia. Le parole di Vlahovic…”

L'ex centrocampista gigliato ha parlato del momento della squadra di Vincenzo Italiano

"Sono arrivati giocatori importanti e c'è un allenatore che sta lavorando alla grande: è vero, questa Fiorentina ricorda la mia prima Viola". Cosi Borja Valero a Rtv 38. L'ex centrocampista gigliato, oggi commentatore tv e giocatore del Centro Storico Lebowski in Promozione, ha parlato del momento che sta attraversando la squadra di Vincenzo Italiano. "Dopo anni difficili ora la Fiorentina sta crescendo ed iniziando a lottare per obiettivi importanti. Ci sono delle similitudini con il 2012. Vlahovic? Ha parlato in quel modo per cercare di trovare la giusta serenità, sa che quando tornerà a Firenze sarà una serata dura per lui. Non potrà essere assolutamente una partita come le altre".