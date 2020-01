“Abbiamo analizzato non solo Chiesa, ma tutta la squadra viola, abbiamo provato a capire con il mister e lo staff qualcosa di più su tutti gli avversari, come marcarli e come ottenere un buon risultato nella partita di oggi”

Con queste parole a Dazn Stefano Denswil ha presentato la partita tra Bologna e Fiorentina.