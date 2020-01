Bocci: “Commisso? Primo bilancio in linea con i DV. Iachini non messo nella condizione giusta”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha parlato a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio di Inter-Fiorentina: “Se avessimo messo Iachini nella posizione di avere qualche giocatore in più senza aspettare l’arrivo di Commisso, magari avremmo avuto qualche soluzione in più. Con le emergenze che abbiamo, è ancora più complicata ma non abbiamo niente da perdere. Come le è successo altre volte, a gennaio l’Inter ha avuto una flessione e non sembra più la squadra di novembre o dicembre dove era una schiacciasassi. Già dalla partita di campionato con la Fiorentina non c’è stato un rendimento in linea, ma non ha senso dire che partiamo battuti”.

Sulla Fiorentina: “Iachini può fare un miracolo con Eysseric e mezzo Badelj bene, ma non abbiamo messo l’allenatore nella condizione di lavorare bene. E non possiamo aggrapparci al problema di Castrovilli, così come non è detto che con Duncan la Fiorentina avrebbe vinto a San Siro. Commisso? Quando arriva un presidente nuovo, il primo bilancio solitamente va in rosso perché arrivano investimenti, anche sbagliati. Rocco ha alzato il monte ingaggi, ma il bilancio sarà in linea con quello degli anni precedenti”.