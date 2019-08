Biraghi: “Saluto ai tifosi? Faccio tutto domani”. Le cifre del trasferimento

Dopo aver svolto l’allenamento pomeridiano, Cristiano Biraghi ha lasciato il centro sportivo a bordo della propria auto. Intercettato da Radio Bruno, il laterale ha dichiarato: «Saluto ai tifosi viola? Domani faccio tutto». Poco prima, si era intrattenuto insieme ad alcune tifose per un abbraccio post-seduta. Ultime ore fiorentine per il terzino, in procinto di passare all’Inter in prestito con diritto di riscatto a 12.5 milioni di euro (riporta TuttoMercatoWeb.com). Dalbert farà il percorso inverso in prestito secco.