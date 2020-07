Biasin: “Commisso paga peccati d’ingenuità. Chiesa imperdonabile”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato il pessimo momento della Fiorentina, ieri sconfitta per 3-1 dal Sassuolo:

Stagione sotto le aspettative, Commisso probabilmente paga peccati di ingenuità ma questa mi sembra una proprietà seria e che vuol fare le cose per bene. Chiesa? Visto il potenziale, la sua è una stagione da 4. Tutta colpa sua, è un giocatore di assoluto valore ma è imperdonabile per quanto ha fatto vedere in campo.