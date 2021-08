Bertoni: “Gonzalez e Quarta ottimi. Italiano offensivo ma presi già troppi gol”

L'ex viola promuove i connazionali Martinez Quarta e Nico Gonzalez ed è fiducioso nel campionato della Fiorentina

Ora dobbiamo andare a Bergamo con l’Atalanta e inizieremo a capire che tipo di campionato possa fare la Fiorentina. Italiano? Non lo conosco, ma mi dicono che è un allenatore a cui piace attaccare molto. Infatti ha preso tre gol con la Roma e uno con il Torino che è una squadra che lotterà ancora una volta per salvarsi. Kokorin? Non è un giocatore da Fiorentina, mentre per fortuna è rimasto Milenkovic".